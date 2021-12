Spider-Man no Way Home manda in tilt siti di The Space e Uci Cinemas: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per Spider-Man: No way Home prego mettersi in fila e attendere un bel po’. All’alba del 6 dicembre, quando mancano ancora una decina di giorni all’uscita nelle sale italiane e di mezzo mondo (15-17 dicembre), ecco che le prenotazioni vanno in tilt. Sta succedendo in questi minuti mentre scriviamo. L’attesa per collegarsi e prenotare sui siti web di Uci Cinemas e The Space in Italia è di almeno una ventina di minuti. Attesa che potrebbe anche prolungarsi per qualche minuto in più, ma soprattutto con la sorpresa di un tutto esaurito o di una prenotazione che non riesce a caricarsi. Insomma, l’evento cinematografico del prossimo Natale, sembra essere quello con il target più ampiamente teen sul mercato. Spider-Man No way ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per-Man: No wayprego mettersi in fila e attendere un bel po’. All’alba del 6 dicembre, quando mancano ancora una decina di giorni all’uscita nelle sale italiane e di mezzo mondo (15-17 dicembre),che le prenotazioni vanno in. Stain questi minuti mentre scriviamo. L’attesa per collegarsi e prenotare suiweb di Ucie Thein Italia è di almeno una ventina di minuti. Attesa che potrebbe anche prolungarsi per qualche minuto in più, ma soprattutto con la sorpresa di un tutto esaurito o di una prenotazione che non riesce a caricarsi. Insomma, l’evento cinematografico del prossimo Natale, sembra essere quello con il target più ampiamente teen sul mercato.-Man No way ...

Advertising

infoitscienza : Spider-Man atterra sull'isola di Fortnite Capitolo 3! - Diregiovani : A tre da #SpiderManUnnuovouniverso, ritornano le avventure di Miles Morales in… - Giacomo_47 : il 15 vado a vedere quasi 3 ore di spider man, esco dal cinema e vado a vedere quasi 3 ore di house of gucci in un… - GiocareOra : Dov'è Spider-Man in Fortnite Capitolo 3 Stagione 1? - wireditalia : Tornano le avventure di Miles Morales e le altre versioni dell'Uomo ragno nell'attesissimo sequel. -