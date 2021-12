Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi: Le Parole che Non Ti Aspetti! (Di lunedì 6 dicembre 2021) In occasione del compleanno di Maria De Filippi, PierSilvio Berlusconi ha voluto fare gli auguri alla conduttrice in un modo insolito per lui. In un video messaggio molto toccante andato in onda a Verissimo, l’Ad di Mediaset ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la Queen Mary, svelando anche qualche retroscena inedito sul rapporto che li lega. Ecco tutti i dettagli! Maria De Filippi compie 60 anni: il video messaggio di PierSilvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, è apparso in video durante l’ultima puntata di Verissimo e lo ha fatto per un’occasione speciale. I 60 anni di Maria De Filippi. La conduttrice ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) In occasione del compleanno diDeha voluto fare gli auguri alla conduttrice in un modo insolito per lui. In un video messaggio molto toccante andato in onda a Verissimo, l’Ad di Mediaset ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la Queen Mary, svelando anche qualche retroscena inedito sul rapporto che li lega. Ecco tutti i dettagli!Decompie 60 anni: il video messaggio di, Ad di Mediaset, è apparso in video durante l’ultima puntata di Verissimo e lo ha fatto per un’occasione speciale. I 60 anni diDe. La conduttrice ...

