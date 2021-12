Minacce a Fedriga dai No vax. Costretto alla scorta, non retrocede di un passo: spero duri poco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una furia incontenibile quella dei No vax. Che dopo un lento avvio nelle scorse settimane, in queste ultime ore si concentra sul governatore del Friuli. È lui, infatti, il destinatario di decine e decine di Minacce dal mondo anti-vaccinale. E così, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, dalla scorsa settimana è Costretto a vivere sotto scorta. «spero per la mia famiglia che duri poco», ha detto il numero uno del FVG al quotidiano Il Piccolo, che ha anticipato la notizia di intimidazioni e insulti in crescendo. Minacce a Fedriga dai No vax: il governatore Costretto a vivere sotto scorta Una rabbia che serpeggia da tempo, quella montata contro Fedriga. Che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una furia incontenibile quella dei No vax. Che dopo un lento avvio nelle scorse settimane, in queste ultime ore si concentra sul governatore del Friuli. È lui, infatti, il destinatario di decine e decine didal mondo anti-vaccinale. E così, il presidente della Regione, Massimiliano, dscorsa settimana èa vivere sotto. «per la mia famiglia che», ha detto il numero uno del FVG al quotidiano Il Piccolo, che ha anticipato la notizia di intimidazioni e insulti in crescendo.dai No vax: il governatorea vivere sottoUna rabbia che serpeggia da tempo, quella montata contro. Che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga è dalla… - TeresaBellanova : Vicinanza al Presidente #Fedriga sotto scorta per le minacce no vax. Non è tollerabile che un manipolo di irraziona… - raffaellapaita : Solidarietà al Presidente @M_Fedriga sotto scorta per le minacce ricevute dai no vax. Un tale clima d’odio non è de… - paola94364981 : RT @FabrizioDelpret: Il presidente #Fedriga sotto scorta - SOTTO SCORTA - per le minacce ricevute dai #novax “Ne usciremo migliori” un pa… - SecolodItalia1 : Minacce a Fedriga dai No vax. Costretto alla scorta, non retrocede di un passo: spero duri poco… -