Milano, l'assessore fa cambiare la targa sulla porta "Sono una donna, scrivete assessora" (Di lunedì 6 dicembre 2021) l'assessore Dem Gaia Romani ha fatto cambiare la targa affissa sulla porta del suo ufficio. A suo dire è importante usare il linguaggio sessuato. Ogni giorno, in tutto il mondo, più di una donna viene uccisa, picchiata, violentata, molestata. Difendere i diritti delle donne – anzi, di ogni essere umano – è fondamentale. Le ingiustizie che L'articolo proviene da Leggilo.org.

