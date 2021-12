Mercato Inter, l’annuncio in conferenza stampa sorprende tutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid un ritrovato protagonista dell’Inter ha parlato del suo futuro. Dopo aver cominciato la stagione circondata da non poche perplessità, conseguenza della “spending review” voluta dal gruppo Suning e che aveva portato agli addii di Antonio Conte, Hakimi e Lukaku, l’Inter ha ingranato la quinta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid un ritrovato protagonista dell’ha parlato del suo futuro. Dopo aver cominciato la stagione circondata da non poche perplessità, conseguenza della “spending review” voluta dal gruppo Suning e che aveva portato agli addii di Antonio Conte, Hakimi e Lukaku, l’ha ingranato la quinta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vatenerazzurro1 : ORE 21.00 LIVE! ANDIAMO A MADRID, LE NEWS SUL MATCH DI DOMANI, #PIF E L'#INTER LE ULTIMISSIME NEWS, I RINNOVI ED IL… - sportli26181512 : Inter-Milan per Alvarez, il vicepres. del River: 'Idea rinnovo per crescere, però...': Ignacio Villarroel, vicepres… - sportli26181512 : #Perisic: 'Il mio futuro? Non ci penso': Il croato ha evitato di parlare del prolungamento del contratto e del fatt… - mckillbill : @totofaz @Inter_Scout @Chris_ItaArg Per me comanda il bilancio, se serve una o due cessioni top per sistemarlo e av… - sportli26181512 : Milan e Inter tra scudetto, Champions e mercato. Mourinho flop e il caso plusvalenze: LIVE su Twitch dalle 18.30, o… -