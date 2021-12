Ma quale piccolo centro | serve una grande destra

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma, all’Italiauna! Se da una parte l’ingegneria politichese di Renzi & C. cerca di costruire un marchingegno utile solo a pesare sull’elezione del presidente della Repubblica e a riportare una manciata di deputati in Parlamento, dall’altra sono ancora troppo pochi a combattere per rifondare unadegna della polis, degna di prendersi la responsabilità di governo. Il vizio più profondo della politica italiana è la pigrizia. Pigrizia mentale, soprattutto. Come un criceto che dentro la ruota corre corre per rimanere sempre nello stesso punto, la politica continua a muoversi vorticosamente attorno al suo nulla programmatico. Ed è per questo che le azioni politiche hanno la vista cortissima di chi non ha strategia, di chi ...