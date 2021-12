Ferdinando Giordano fa chiarezza sul mancato ingresso al GF Vip 6 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Parla Ferdinando Giordano Come è ormai ben noto solo la scorsa settimana a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe dovuto essere Ferdinando Giordano. L’ex gieffino aveva già confermato la sua partecipazione al reality e aveva iniziato la quarantena, ed era pronto a entrare in casa come nuovo concorrente. Tuttavia all’ultimo minuto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) ParlaCome è ormai ben noto solo la scorsa settimana a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe dovuto essere. L’ex gieffino aveva già confermato la sua partecipazione al reality e aveva iniziato la quarantena, ed era pronto a entrare in casa come nuovo concorrente. Tuttavia all’ultimo minuto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VicolodelleNews : #gfvip Ferdinando Giordano rompe il silenzio e fa chiarezza sulle motivazioni serie per cui non é entrato nel progr… - Novella_2000 : 'Eliminato per motivazioni serie', Ferdinando Giordano parla per la prima volta del mancato ingresso al #GFVip 6 - blogtivvu : Ferdinando Giordano smentisce l’autore del GF Vip: “Nessuna motivazione grave, vi dico io come sono andate le cose…… - IsaeChia : #GfVip 6, Ferdinando Giordano fa chiarezza sulle “motivazioni serie” dietro al suo mancato ingresso nella Casa L’e… - zazoomblog : Giulio Raselli Giulia Cavaglià e Ferdinando Giordano non entrano al Grande Fratello Vip6: il retroscena - #Giulio… -