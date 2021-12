Emma Marrone ci dà un taglio e si prepara per Sanremo con un pixie cut (Di lunedì 6 dicembre 2021) La cantante salentina cambia look e scegli un'acconciatura corta e grintosa che aveva già sfoggiato in passato: un hairstyle asimmetrico, rasato sulla nuca e con i ciuffi frontali più lunghi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) La cantante salentina cambia look e scegli un'acconciatura corta e grintosa che aveva già sfoggiato in passato: un hairstyle asimmetrico, rasato sulla nuca e con i ciuffi frontali più lunghi. L'articolo proviene da DireDonna.

