Colpo nella notte in Via Pianodardine, indagano i carabinieri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Questa notte è stato perpetrato un furto presso un esercizio commerciale sito in Avellino, via Pianodardine. I malviventi (almeno 7-8), dopo aver asportato una cassaforte contenente qualche migliaio di euro in contanti e alcuni assegni, forse avvisati da vedette, sono stati costretti a precipitosa fuga, immediatamente prima dell'arrivo di varie pattuglie di carabinieri e Polizia di Stato che hanno interrotto l'intento criminale di asportare della merce e un furgone al quale avevano già manomesso il blocco d'accensione. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

