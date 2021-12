Caos sul GRA, protesta degli attivisti: traffico in tilt (FOTO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inizio di settimana nel ‘Caos’ nella Capitale. Un po’ per i controlli del Green Pass sui mezzi di trasporto (da oggi in vigore) con lunghe file nelle banchine delle metro, un po’ per la manifestazione che da circa un’ora sta bloccando una delle arterie principali di Roma. Stiamo parlando del Grande Raccordo Anulare, che attualmente è bloccato all’altezza della Diramazione Roma Nord in direzione della complanare, carreggiata esterna. Ripercussioni, come fa sapere anche Astral Infomobilità, sulla Diramazione Roma Nord con il traffico paralizzato tra Settebagni e GRA. protesta sul GRA: traffico paralizzato A bloccare il Grande Raccordo Anulare sono gli attivisti per il clima, giovani di Extionction Rebellion che stanno protestando pacificamente e stanno facendo sentire la loro voce. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inizio di settimana nel ‘’ nella Capitale. Un po’ per i controlli del Green Pass sui mezzi di trasporto (da oggi in vigore) con lunghe file nelle banchine delle metro, un po’ per la manifestazione che da circa un’ora sta bloccando una delle arterie principali di Roma. Stiamo parlando del Grande Raccordo Anulare, che attualmente è bloccato all’altezza della Diramazione Roma Nord in direzione della complanare, carreggiata esterna. Ripercussioni, come fa sapere anche Astral Infomobilità, sulla Diramazione Roma Nord con ilparalizzato tra Settebagni e GRA.sul GRA:paralizzato A bloccare il Grande Raccordo Anulare sono gliper il clima, giovani di Extionction Rebellion che stannondo pacificamente e stanno facendo sentire la loro voce. ...

