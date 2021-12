Bancarotta, arrestato Massimo Ferrero: lascia la Sampdoria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al centro delle indagini il fallimento di quattro società dell'imprenditore, che è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ai domiciliari altre cinque persone, tra cui la figlia e il nipote di Ferrero. Nove gli indagati. Eseguite perquisizioni in Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Poco dopo l'arresto, Ferrero si è dimesso da presidente della squadra ligure, non coinvolta nell'inchiesta Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al centro delle indagini il fallimento di quattro società dell'imprenditore, che è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ai domiciliari altre cinque persone, tra cui la figlia e il nipote di. Nove gli indagati. Eseguite perquisizioni in Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Poco dopo l'arresto,si è dimesso da presidente della squadra ligure, non coinvolta nell'inchiesta

