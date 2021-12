Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l’azienda campana leader della distribuzione organizzata Approda a Salerno con un nuovo punto vendita a insegna Dodecà; il supermercato è collocato in Zona Orientale, a via Picenza 82 e, benché inserito nel contesto fortemente urbanizzato dello storico rione Mariconda, offre al pubblico quel mix di prodotti e servizi tipico di un punto vendita di grandi dimensioni, in grado di richiamare clienti anche da quartieri e rioni diversi. Nei circa 900 mq di superficie, cui si accede da un ampio parcheggio riservato, Dodecà si distingue per un’offerta completa e compattata in circa 7mila referenze, che punta in modo deciso alla convenienza, strizzando al contempo l’occhio alla grande qualità del fresco quotidiano. “È questo il punto forte del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l’azienda campana leader della distribuzione organizzatacon un nuovo punto vendita a insegna; ilè collocato in Zona Orientale, a via Picenza 82 e, benché inserito nel contesto fortemente urbanizzato dello storico rione Mariconda, offre al pubblico quel mix di prodotti e servizi tipico di un punto vendita di grandi dimensioni, in grado di richiamare clienti anche da quartieri e rioni diversi. Nei circa 900 mq di superficie, cui si accede da un ampio parcheggio riservato,si distingue per un’offerta completa e compattata in circa 7mila referenze, che punta in modo deciso alla convenienza, strizzando al contempo l’occhio alla grande qualità del fresco quotidiano. “È questo il punto forte del ...

Advertising

ultimenews24 : Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. - telodogratis : Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente - TV7Benevento : Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente... - fisco24_info : Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente: MuIticedi porta per la prima volta in città il format EDLP d… - italiaserait : Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente -

Ultime Notizie dalla rete : Approda Salerno Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita a insegna Dodecà ; il supermercato è collocato in Zona Orientale, a via Picenza 82 e, ...

Trenitalia, al via l'orario invernale da domenica 12 dicembre ... da dove si possono utilizzare i Frecciarossa da e per Salerno, Napoli, Roma, Bologna, Milano, ... l' attivazione del servizio bici al seguito del viaggiatore, che dunque approda su tutti i treni ...

Approda a Salerno Dodecà, il supermercato conveniente Adnkronos a Salerno: «Cura del prodotto nostra forza» Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita a insegna Dodecà; il ...

Supermercati Dodecà, nuovo punto vendita a Salerno: «Cura del prodotto nostra forza» Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita ...

Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzatacon un nuovo punto vendita a insegna Dodecà ; il supermercato è collocato in Zona Orientale, a via Picenza 82 e, ...... da dove si possono utilizzare i Frecciarossa da e per, Napoli, Roma, Bologna, Milano, ... l' attivazione del servizio bici al seguito del viaggiatore, che dunquesu tutti i treni ...Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita a insegna Dodecà; il ...Non si ferma lo sviluppo di Multicedi. Domani, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata approda a Salerno con un nuovo punto vendita ...