Ag Rovella | «Sta dimostrando il suo valore Juve? Vedremo…»

(Di lunedì 6 dicembre 2021): ritorno a gennaio o a giugno? Parla l’agente del centrocampista, Giuseppe Riso: le sue dichiarazioni L’Agente Giuseppe Riso ha parlato del suo assistito Nicolò. Ecco le sue parole a Tuttosport:– «È un giocatore di livello e lo staanche in questa stagione: i dati parlano chiaro. Stadi essere dantus, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l’infortunio, stava giocando benissimo». CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Beppe Riso, agente di Nicolò, ha parlato a Tuttosport del presente e del futuro del suo assistito, di proprietà della ... 'Nicolò è un giocatore di livello e lo...un giocatore di livello e lodimostrando anche in questa stagione, i dati parlano chiaro.dimostrando di essere da Juventus , vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l'infortunio, ......Rovella Juve: ritorno a gennaio o a giugno? Parla l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso: le sue dichiarazioni L'Agente Giuseppe Riso ha parlato del suo assistito Nicolò Rovella. Ecco le sue parol ...