Zanetti: «Per noi boccone amaro, non abbiamo saputo gestirla» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Non voglio dire nulla a caldo ai ragazzi, oggi per noi è un boccone molto amaro. Si sono viste le nostre due facce, quella bellissima del primo tempo, con tanta rabbia agonistica, e poi quella della ripresa”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti – subito dopo la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Verona. “In questi momenti però – dice Zanetti – sono abituato a prendermi la responsabilità. Vengo qui con grande orgoglio, sono ancora convinto che se giochiamo così noi ci possiamo salvare”. “Non siamo riusciti a gestire la grande reazione che avevamo avuto nel primo tempo – continua Zanetti -, non eravamo forse abituati ed è uscita tutta la nostra inesperienza, tutta la nostra fragilità. Sono io a dover risollevare la squadra dopo una cosa del genere”. “Domani conclude ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Non voglio dire nulla a caldo ai ragazzi, oggi per noi è unmolto. Si sono viste le nostre due facce, quella bellissima del primo tempo, con tanta rabbia agonistica, e poi quella della ripresa”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Venezia, Paolo– subito dopo la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Verona. “In questi momenti però – dice– sono abituato a prendermi la responsabilità. Vengo qui con grande orgoglio, sono ancora convinto che se giochiamo così noi ci possiamo salvare”. “Non siamo riusciti a gestire la grande reazione che avevamo avuto nel primo tempo – continua-, non eravamo forse abituati ed è uscita tutta la nostra inesperienza, tutta la nostra fragilità. Sono io a dover risollevare la squadra dopo una cosa del genere”. “Domani conclude ...

