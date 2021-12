Pallamano Benevento | prova da grande squadra | Enna ko 36-32

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiServiva come il pane una vittoria allae l’obiettivo è stato brillantemente centrato. I giallorossi hanno sconfitto l’36-32 sul campo della palestra Palumbo di Salerno portandosi a quota 8 punti e staccando in classifica proprio lasiciliana. Ad eccezione dei primi minuti di gioco, sanniti sempre al comando della sfida e abili a gestire i momenti più complessi soprattutto nell’ultima parte, quando gli avversari hannoto il tutto per tutto per concretizzare la difficile rimonta. A differenza del derby con il Lanzara, in cui si era registrato un calo proprio nel finale, gli uomini di Rui Carvalho sono stati bravi a stringere i denti esaltandosi nelle difficoltà della partita. Ottimo a tal proposito l’apporto del terzino Antonio De Luca, al ...