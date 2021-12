Maltempo, crolla balcone nel quartiere Posillipo (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima un boato, poi un fortissimo rumore. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un balcone, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore, in via Ferdinando Russo, nella zona di Posillipo a Napoli. Il muro di terrapieno era già transennato, evidentemente frutto di sopralluoghi precedenti. La strada è stata momentaneamente chiusa. Sul gruppo Facebook ‘Napoli che non va’ le foto di quanto accaduto e commenti di chi parla di ‘crollo annunciato’ L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima un boato, poi un fortissimo rumore. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore, in via Ferdinando Russo, nella zona dia Napoli. Il muro di terrapieno era già transennato, evidentemente frutto di sopralluoghi precedenti. La strada è stata momentaneamente chiusa. Sul gruppo Facebook ‘Napoli che non va’ le foto di quanto accaduto e commenti di chi parla di ‘crollo annunciato’ L'articolo proviene da Anteprima24.it.

