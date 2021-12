FIFA 22: SBC Lukas Nmecha TOTGS – Soluzioni per riscattare la carta speciale (Di domenica 5 dicembre 2021) EA Sports ha annunciato che è disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione TOTGS di Lukas Nmecha per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Si avvicina la conclusione delle fasi a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della UEFA Conference League, durante le quali abbiamo assistito a superbe manifestazioni di abilità individuale. Potete riscattare la carta dell’attaccante tedesco che milita nel Wolfsburg completando la SBC disponibile in FUT. Requisiti SBC Sebastien Haller TOTGS Germania Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Germania Min. giocatori 1 Squadra della Settimana ( TOTW ) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Min. giocatori 1 Squadra ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 5 dicembre 2021) EA Sports ha annunciato che è disponibile la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Si avvicina la conclusione delle fasi a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della UEFA Conference League, durante le quali abbiamo assistito a superbe manifestazioni di abilità individuale. Poteteladell’attaccante tedesco che milita nel Wolfsburg completando la SBC disponibile in FUT. Requisiti SBC Sebastien HallerGermania Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Germania Min. giocatori 1 Squadra della Settimana ( TOTW ) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Min. giocatori 1 Squadra ...

