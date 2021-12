F1, perché sono stati comminati 5 secondi di penalità a Max Verstappen (e 1 punto sulla patente) (Di domenica 5 dicembre 2021) Mettere ordine a quello che è accaduto nel GP di Arabia Saudita di F1 non è semplice, ma quantomeno si prova a chiarire un punto, ovvero i cinque secondi comminati a Max Verstappen, con un punto sulla patente. La spiegazione della sanzione è emersa dal comunicato FIA. L’episodio è quello del 36° giro quando l’olandese, in testa e a precedere Lewis Hamilton, nel tentativo estremo di tenere la posizione ha forzato la staccata andando lungo in curva-1 e quindi rimanendo davanti al britannico in quel momento. Non a caso era stato detto a Max di restituire la posizione, ma successivamente è stato Hamilton a non comprendere bene l’agire del suo avversario e a tamponare il suo rivale che voleva invece lasciarlo passare. In tutto questo, è arrivata la sanzione con la seguente ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Mettere ordine a quello che è accaduto nel GP di Arabia Saudita di F1 non è semplice, ma quantomeno si prova a chiarire un, ovvero i cinquea Max, con un. La spiegazione della sanzione è emersa dal comunicato FIA. L’episodio è quello del 36° giro quando l’olandese, in testa e a precedere Lewis Hamilton, nel tentativo estremo di tenere la posizione ha forzato la staccata andando lungo in curva-1 e quindi rimanendo davanti al britannico in quel momento. Non a caso era stato detto a Max di restituire la posizione, ma successivamente è stato Hamilton a non comprendere bene l’agire del suo avversario e a tamponare il suo rivale che voleva invece lasciarlo passare. In tutto questo, è arrivata la sanzione con la seguente ...

Vaccini, Locatelli: "Quarta dose un'eventualità non escludibile, ma non è all'ordine del giorno" "Priorità alla scuola" "Facciamo di tutto per tutelare la scuole" - rivendica il Coordinatore del Cts - "va bene prevedere la Dad quando ci sono 3 casi di Covid in classe, perché la situazione ...

Straordinaria Sofia Goggia vince anche il superG di Lake Louise: tre successi in tre giorni Un po' sorprendente, di sicuro sofferto, ma in ogni caso splendido e regale perché la prima delle ... I colori del primato sono l'azzurro della sua tuta e il rosso dei pettorali che indosserà: Sofia ne ...

