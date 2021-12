F1 oggi, GP Arabia Saudita 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 5 dicembre 2021) oggi domenica 5 dicembre (ore 18.30) si disputa il GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente veloce e nuovo per tutti i piloti. Il tracciato ha fatto il suo debutto nella massima categoria automobilistica in questo fine settimana: ci sono muretti e la strada è abbastanza stretti, non sono ammessi errori ed è difficile sorpassare. Si tratterà di una gara cruciale in ottica titolo iridato. Max Verstappen ha 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton: l’olandese della Red Bull e il britannico della Mercedes sono pronti all’ennesimo duello nel penultimo Gran Premio della stagione. Hamilton scatterà dalla pole position affiancato dal compagno di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)domenica 5 dicembre (ore 18.30) si disputa il GP di, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Si preannuncia unadecisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente veloce e nuovo per tutti i piloti. Il tracciato ha fatto il suo debutto nella massima categoria automobilistica in questo fine settimana: ci sono muretti e la strada è abbastanza stretti, non sono ammessi errori ed è difficile sorpassare. Si tratterà di unacruciale in ottica titolo iridato. Max Verstappen ha 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton: l’olandese della Red Bull e il britannico della Mercedes sono pronti all’ennesimo duello nel penultimo Gran Premio della stagione. Hamilton scatterà dalla pole position affiancato dal compagno di ...

Advertising

m4rkrenton : oggi giornata di merda tra eleno1re transfobica e daniel che dice che l'abuso dei diritti umani in arabia saudita è… - alecat01118439 : @mostro15119736 persona seria! Spiaze che oggi si sia ridotto a chiedere l'elemosina in arabia... - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2021, Qualifiche, Ricciardo: “Oggi valevamo ben più dell’undicesima posizione” ? di Alessan… - doctorhoover : RT @P300it: F1 | GP Arabia Saudita 2021, Qualifiche, Sainz: “La giornata di oggi è dura da digerire” ? di Alessandra Leoni ?? - adowasser : @MediasetTgcom24 Va che oggi Macron è dal re, in arabia, con il suo pins, poi rinasce con il fiore raga, muao, sent… -