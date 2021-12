Enorme esplosione scuote impianto nucleare iraniano (Di domenica 5 dicembre 2021) Una luce brillante sembrerebbe essere stata vista nel cielo vicino allo stabilimento di Natanz nella regione di Badroud. La TV di stato ha detto che le unità di difesa aerea hanno sparato il missile per testare una forza di reazione rapida su Natanz. Il portavoce dell’esercito Shahin Taqikhani ha dichiarato: “Tali esercizi vengono svolti in Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021) Una luce brillante sembrerebbe essere stata vista nel cielo vicino allo stabilimento di Natanz nella regione di Badroud. La TV di stato ha detto che le unità di difesa aerea hanno sparato il missile per testare una forza di reazione rapida su Natanz. Il portavoce dell’esercito Shahin Taqikhani ha dichiarato: “Tali esercizi vengono svolti in

Gabbianella62 : Mattino chiaro dagli smalti marini perla latina dai bagliori liliali: Mediterraneo. Enorme e leggero, assicuri e so… - MimmoMarchi : @marcestruzzo @zoidber36662448 Ma problema enorme per chi? Non ci sono stati sversamenti di materiali radioattivi,… - RakkiTv : Sono contentodi essere entrato nel team dei caster proprio durante la vostra esplosione Siete cresciuti in modo es… - infoitinterno : Livorno, enorme esplosione alla raffineria Eni: 'Restate in casa con le finestre chiuse' -