Davide Giri, dottorando ucciso a New York: parla il secondo italiano aggredito. Il killer un 25enne pregiudicato (Di domenica 5 dicembre 2021) Una morte ingiusta, insensata, quella di Davide Giri, dottorando italiano ucciso a New York, dove frequentava la Columbia University. Il 30enne è stato aggredito mentre tornava a casa da Vincent Pinkney, 25enne pluripregiudicato affiliato a una gang del Queens. Pinkney, dopo aver accoltellato a morte Giri, ha provato a uccidere un altro giovane italiano, il 25enne Roberto Malaspina, dottorando alla Statale di Milano per 6 mesi ospite per la ricerca alla Columbia. Un caso, secondo Malaspina, sopravvissuto e al momento ricoverato all’ospedale Mount Sinai Morningside. Dottorato italiano ucciso a New ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Una morte ingiusta, insensata, quella dia New, dove frequentava la Columbia University. Il 30enne è statomentre tornava a casa da Vincent Pinkney,pluriaffiliato a una gang del Queens. Pinkney, dopo aver accoltellato a morte, ha provato a uccidere un altro giovane, ilRoberto Malaspina,alla Statale di Milano per 6 mesi ospite per la ricerca alla Columbia. Un caso,Malaspina, sopravvissuto e al momento ricoverato all’ospedale Mount Sinai Morningside. Dottoratoa New ...

Corriere : «Non si può morire così. Davide stava tornando a casa, non è andato a cercarsela, non ha fatto niente di male. Lui… - Tg3web : La veglia di New York per ricordare Davide Giri, il giovane ricercatore italiano ucciso a coltellate da pregiudicat… - Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - venombathory666 : RT @LorenzoCorti1: Sto aspettando di vedere chi si inginocchierà per Davide Giri assassinato a New York da un delinquente. - LorenzoCorti1 : Sto aspettando di vedere chi si inginocchierà per Davide Giri assassinato a New York da un delinquente. -