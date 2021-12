Dargen D’Amico, dalle prime produzioni a Sanremo 2022: ecco chi è (Di domenica 5 dicembre 2021) Dargen D’Amico sarà uno dei partecipati nella sezione Big che prenderà il via all’Ariston dal prossimo 1 febbraio La partecipazione a Sanremo di Jacopo D’Amico (questo il vero nome) è certamente una delle sorprese della 41esima edizione. Dargen D’Amico (foto Facebook)41 anni, non è proprio alle prime armi e viene da un lungo percorso. Milanese con famiglia originaria della isole Eolie, il rapper è anche discografico e fondatore della Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi. Il primo album l’ha pubblicato a 19 anni nel 1999, 3 MC’s al cubo, quando con Gué Pequeno e Jake La Furia faceva parte del gruppo Sacre Scuole e quello fu l’unico disco del trio. Quell’esperienza è durata solo due anni. I suoi due vecchi compagni danno vita al Club Dogo mentre lui ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021)sarà uno dei partecipati nella sezione Big che prenderà il via all’Ariston dal prossimo 1 febbraio La partecipazione adi Jacopo(questo il vero nome) è certamente una delle sorprese della 41esima edizione.(foto Facebook)41 anni, non è proprio allearmi e viene da un lungo percorso. Milanese con famiglia originaria della isole Eolie, il rapper è anche discografico e fondatore della Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi. Il primo album l’ha pubblicato a 19 anni nel 1999, 3 MC’s al cubo, quando con Gué Pequeno e Jake La Furia faceva parte del gruppo Sacre Scuole e quello fu l’unico disco del trio. Quell’esperienza è durata solo due anni. I suoi due vecchi compagni danno vita al Club Dogo mentre lui ...

