Covid, Brunetta "L'obbligo vaccinale adesso non serve"

ROMA (ITALPRESS) – "Il green pass rafforzato è la nostra sicurezza. La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi e gli ultimi giapponesi rimasti a manifestare in qualche angolo di piazza italiana, sono inseguiti dal vituperio delle genti, dal freddo e dalla solitudine". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, per il quale "sta funzionando il green pass rafforzato. Solo grazie all'effetto-annuncio molti no vax si sono convinti. E' più che raddoppiata la propensione alle prime dosi, nell'ultima settimana sono cresciute del 44%. Il secondo effetto è la riapertura di tanti hub vaccinali che erano stati chiusi. Il terzo è il boom di terze dosi. Abbiamo superato le 400 mila e raggiunto poco meno di un milione di immunodepressi". Poi, il ministro sottolinea che "al momento ...

