Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 15:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Viabilità DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE ERICA TERENZI APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’IMBOCCO PER LA TANGENZIALE EST; CONSEGUENTI CODE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BORGHESIANA DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN PROBLEMA TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO BIG MATCH DELLA 16ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A Roma-INTER GIA DAL PRIMO POMERIGGIO MODIFICHE ALLA Viabilità NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE ERICA TERENZI APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’IMBOCCO PER LA TANGENZIALE EST; CONSEGUENTI CODE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BORGHESIANA DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN PROBLEMA TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO BIG MATCH DELLA 16ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A-INTER GIA DAL PRIMO POMERIGGIO MODIFICHE ALLANELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - Alex_Bruzzi1975 : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - gizzo97 : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul lungotevere, tra Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Colli Portuensi, tra la circonvallazione Gianicolense e viale Isacco Newton.

