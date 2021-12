Vela | Mondiali Laser Radial 2021 | Benini Floriani rimonta ed è 15ma dopo 6 regate | al comando la polacca Barwinska

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quarta giornata di gare che va in archivio ufficialmente a Mussanah per i Campionati, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6,i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 7, exStandard) di Varna. Quest’oggi sono state completate due, portando a quota 6 il numero complessivo delle prove disputate quando mancano due soli giorni al termine della manifestazione. L’obiettivo d’ora in avanti sarà quello di svolgere tre Race al giorno per provare a raggiungere le 12previste alla vigilia. Ottimo day-4 in chiave azzurra per Chiara, che mette a referto uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mondiali

In casa Italia la migliore è Matilde Talluri, che conclude in 22ma posizione la sua prova e guadagna tre scalini in classifica generale (ora 15ma con 39 punti). Per quanto riguarda le altre azzurre ...... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+) 12.00Laser Radial, regate (non è prevista diretta tv/streaming) 12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) - Aerials maschile a ...Quarta giornata di gare che va in archivio ufficialmente a Mussanah per i Campionati Mondiali Laser Radial 2021, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il ...Ecoracer scende in acqua ed è subito fra i finalisti dell’11th Hour Racing Sustainability Award, premio dedicato ai progetti sostenibili della Federazione Mondiale della Vela. Ecoracer - l’imbarcazion ...