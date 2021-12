Treni | giornata terribile a Firenze Rfi si scusa e attiva il Comitato di crisi

(Di sabato 4 dicembre 2021) Circolazione rallentata dalla prima mattina per ialta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da. Rete Ferroviaria Italiana, sul proprio sito, scrive che «a fronte dei problemi tecnici emersi dalle prime ore di oggi, sabato 4 dicembre, sulla linea AV- Roma e, in particolare, nel nodo di, dove è stato recentementeto un nuovo sistema digitalizzato di gestione della circolazione, hato undi» L'articolo proviene daPost.

Giornata complicata per chi ha deciso di viaggiare in treno. Dalla prima mattina, la circolazione per i treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze ...