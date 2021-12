Sorpreso con 8 | 5kg di eroina e un fucile nello scantinato | 43enne in manette a Taranto

Advertising

v_mugnano : @carmi_ne 'Dov'è Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi novant'anni e con la vita avrebbe ancora giocato' (occhio che le so tutte! ??) - honeyjjuni_ : comunque sono davvero fiera dei txtenha <3 le loro esibizioni sono state grandiose e mi hanno DAVVERO stupita. Sape… - Regina0s : @mengonimarco Sii Na non solo, nella mia casa suonano sempre le tue canzoni @mengonimarco, comunque la canzone con… - wilmington_girl : Esatto,fanno tutto tenendola all'oscuro x farla cedere e distruggerla mediaticamente giocando con la sua reputazion… - salernotoday : Sorpreso con merce rubata nei negozi di Salerno: arrestato 38enne -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso con

Gazzetta del Sud

otto chili e mezzo di eroina, un fucile e un giubbotto antiproiettile nascosti in un scantinato, un pregiudicato di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Taranto e trasferito nel ...Savona . Chi non aveva l'assicurazione o la revisione, chi guidava in stato di ebbrezza e chi è statoin tasca della droga. Ieri sera (3 dicembre) diverse le sanzioni emesse dalla polizia locale che ha effettuato un servizio di controllo dedicato alla sicurezza stradale e alla repressione ...RECANATI - Si accende la magia del Natale a Recanati nel primo week end di dicembre con temperature fredde ma riscaldate dall’atmosfera natalizia e dalla ...Con la prima puntata della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, andata in onda ieri alle 17.05 in diretta su Rai 1, ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel mondo dello Zecchino d’Oro un nuovo personaggi ...