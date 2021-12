Salute: Fico, 'per quella mentale sfida deve vedere tutti impegnati in prima linea' (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Quello della Salute mentale è un "tema è di cruciale importanza. La tutela delle persone affette da disabilità o malattie mentali rappresenta infatti un indicatore molto significativo del livello di democrazia e di rispetto dei diritti umani di ogni società". Lo dice Roberto Fico nel suo saluto al convegno 'Il manifesto per la Salute mentale. La cura nella Salute mentale come valorizzazione della persona e difesa della democrazia' promosso dall'Istituto italiano per gli studi filosofici. "Le persone colpite da queste patologie necessitano infatti non soltanto di cura e assistenza sanitaria adeguate; ma anche di una comunità che non le emargini; di una famiglia che sia messa nelle condizioni di sostenerle ed assisterle; di una posizione sociale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Quello dellaè un "tema è di cruciale importanza. La tutela delle persone affette da disabilità o malattie mentali rappresenta infatti un indicatore molto significativo del livello di democrazia e di rispetto dei diritti umani di ogni società". Lo dice Robertonel suo saluto al convegno 'Il manifesto per la. La cura nellacome valorizzazione della persona e difesa della democrazia' promosso dall'Istituto italiano per gli studi filosofici. "Le persone colpite da queste patologie necessitano infatti non soltanto di cura e assistenza sanitaria adeguate; ma anche di una comunità che non le emargini; di una famiglia che sia messa nelle condizioni di sostenerle ed assisterle; di una posizione sociale ...

