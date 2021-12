Riforma pensioni 2022 | i più penalizzati? Quelli nati nel 1960 | l’intervista a Marino

(Di sabato 4 dicembre 2021) Si é a lungo discusso di quanto verrà approvato per ilin ambito previdenziale, in quanto la quota 102 proposta per giunta per un solo anno, non ha affatto soddisfatto le richieste pressanti dei sindacati e ancor meno quelle dei cittadini. Sulla questione abbiamo sentito esponenti politici, i segretario confederali di Cgil, Roberto Ghiselli, Uil, Domenico Proietti, e Cisl, Ignazio Ganga, e alcuni esperti previdenziali. Quest’oggi abbiamo intervistato Mauro, noto a molti dei nostri lettori in quanto da tempo tiene in esclusiva per noi sul sito ogni sabato l’Editoriale di Mauro. Eccovi le sue parole:: quota 102 danneggia inelpertutti: La legge di ...

Advertising

RiccardoCampi : Pagina di storia. 10 anni fa l'annuncio della riforma delle pensioni - p_dominici : RT @UILofficial: #Bombardieri: Per noi lavoratori e pensionati di questo Paese hanno bisogno di una riforma strutturale e di risposte a sos… - chiarapellegri9 : RT @affari_politici: Condannato ieri l'ex Alto Commissario incaricato della riforma delle pensioni molto contestata dai #giletjaunes: 4 mes… - clapr71 : Ha ricambiato ancora ilmsg tasse è. Assurdo.. le donne xlegge vx età anagrafica max 53abni dovrebbero andar pensio… - ignimoki : RT @Cisl_ER: #CgilCislUil ER contro #unamanovrainadeguata ? @filippopieri ieri sera al TGR RAI: ??'La nostra mobilitazione continuerà per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni

Con un rapporto debito/Pil che si aggira attorno al 154 per cento, questanon potrà essere ... Tra le uscite spiccano le: deficit a 167,7 miliardi Secondo la Nota di Aggiornamento del ...... che premono per una maggiore decontribuzione per le fasce più deboli e per escludere dalla... Intanto Andrea Orlando propone al Governo la convocazione del tavolo sulle. Il confronto, ...Si é a lungo discusso di quanto verrà approvato per il 2022 in ambito previdenziale, in quanto la quota 102 proposta per giunta per un solo anno, non ha affatto soddisfatto le richieste pressanti dei ...Una cosa si può dire che con certezza: Mario Draghi non sta facendo nulla per compiacere una parte o l’altra del Parlamento in vista delle urne presidenziali. Va avanti, invece, come ha detto ieri in ...