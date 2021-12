LIVE Roma-Inter 0-3, Serie A calcio in DIRETTA: entra Vidal! (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Ammonito Mancini, salterà la sfida contro lo Spezia. 62? Fuori Kumbulla e dentro Bove nella Roma. 60? Si preparano anche i primi cambi per la Roma. 58? Fuori Correa e Barella, dentro Vidal e Sanchez nell’Inter. 56? Vina come alto in campo, ma la fascia destra latita per gioco offensivo. 54? Mkhitaryan murato al momento del tiro. 52? Roma che non sembra ancora aver cambiato il passo, partita difficile per gli offensivi giallorossi. 50? Possesso palla prolungato per l’Inter. 48? Giallo per Barella, fallo tattico a centrocampo. 46? Inizia il secondo tempo! 18.50 Roma che praticamente nonostante i quattro centrali in campo non riesce a difendere, Inter che approfitta di un ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Ammonito Mancini, salterà la sfida contro lo Spezia. 62? Fuori Kumbulla e dentro Bove nella. 60? Si preparano anche i primi cambi per la. 58? Fuori Correa e Barella, dentro Vidal e Sanchez nell’. 56? Vina come alto in campo, ma la fascia destra latita per gioco offensivo. 54? Mkhitaryan murato al momento del tiro. 52?che non sembra ancora aver cambiato il passo, partita difficile per gli offensivi giallorossi. 50? Possesso palla prolungato per l’. 48? Giallo per Barella, fallo tattico a centrocampo. 46? Inizia il secondo tempo! 18.50che praticamente nonostante i quattro cli in campo non riesce a difendere,che approfitta di un ...

