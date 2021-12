LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: scendono i pezzi sulla scacchiera (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 15:50 La situazione è questa. #CarlsenNepo World Chess Championship G7: Players continue to motor towards equality. Unless something really strange happens, drawsville, population #Carlsen & #Nepo. OK, I recycled that joke. Again. Via @lichess. pic.twitter.com/LXk5H8vJeW — @chessnotes (@chessnotes) December 4, 2021 15:47 22. dxc5 dxc5 23. Axc5 Nepomniachtchi resta con un pedone in più, che però all’atto pratico ad ora non vuol dire niente, anche perché presto sparirà pure il pedone e del Bianco. 15:44 Carlsen rende la posizione un pochino più tagliente con 21… Df5, ora ci si aspetta che il cambio di pedoni in c5 avvenga, pena un gioco più difficile ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:50 La situazione è questa. #Nepo World Chess Championship G7: Players continue to motor towards equality. Unless something really strange happens, drawsville, population #& #Nepo. OK, I recycled that joke. Again. Via @lichess. pic.twitter.com/LXk5H8vJeW — @chessnotes (@chessnotes) December 4,15:47 22. dxc5 dxc5 23. Axc5resta con un pedone in più, che però all’atto pratico ad ora non vuol dire niente, anche perché presto sparirà pure il pedone e del Bianco. 15:44rende la posizione un pochino più tagliente con 21… Df5, ora ci si aspetta che il cambio di pedoni in c5 avvenga, pena un gioco più difficile ...

