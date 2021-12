Giorgio Palù | Vaccino ai bimbi da 0 a 5 anni verosimilmente nella prima metà del 2022

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 4 dicembre 2021) Possibile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5? “Non sono un divinatore ma è verosimile”. Così il presidente dell’Aifa e membro del Cts,, rispondendo a una domanda a Sky Tg24 Live In Courmayeur. “Moderna e Pfizer - ha detto - stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese”.sarà l’Fda statunitense a dare il via libera. “La popolazione da 0 a 11- ha spiegato- è quella che ha 300 casi per 100mila abitanti a settimana, l’incidenza più alta dell’infezione, ed è alta anche da 0 a 3”.