Fedez prende il Tapiro D'oro: tutta "colpa" di Chiara Ferragni

Fedez è stato "premiato" da Valerio Staffelli con un Tapiro D'oro. Striscia la notizia non si è lasciata sfuggire un'affermazione di Chiara Ferragni. Nella puntata di ieri di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il sesto Tapiro D'oro a Federico Leonardo Lucia, da tutti conosciuto solo come Fedez.

Ultime Notizie dalla rete : Fedez prende La filosofia dei Ferragnez ... si piange, ci si arrabbia, ci si prende poco sul serio oppure moltissimo, ma si condivide sempre tutto. Almeno fino alla prossima puntata. VEDI ANCHE Chiara Ferragni e Fedez genitori bis: è nata ...

Amici, Fedez canterà 'Sapore': ma lo spoiler non era autorizzato. La reazione della Ferragni Come sempre Fedez la prende alla lontana e per annunciare la sua partecipazione al programma fa un lungo preambolo. 'Avete presente quelle situazioni in cui credete di avere avuto un'idea geniale, la ...

Fedez è stato "premiato" da Valerio Staffelli con un Tapiro d'oro. A Striscia la notizia non è sfuggita un'affermazione della Ferragni.

La filosofia dei Ferragnez The Ferragnez – La Serie È impossibile stare al passo coi Ferragnez. Inizio a scrivere questo articolo consapevole che quando lo leggerete vi sembrerà forse storia antica: il 9 dicembre su Amazon Prim ...

