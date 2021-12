Drastica decisione Mediaset | Arriva lo stop a Signorini Al suo posto arriva lui “Farà ascolti più alti” Fan sotto choc

(Di sabato 4 dicembre 2021) Laha confermato la messa in onda di Felicissima Sera, il programma comico condotto da Pio e Amedeo e trasmesso la scorsa stagione con tre serate in prima puntate. Ad aiutare i due ragazzi pugliesi è stata Maria De Filippi, che più di una volta li ha ospitati nel serale di Amici del sabato sera, seguitissimo dall’Italia intera. Così i comici hanno potuto fare la giusta pubblicità al loro nuovo show e soprattutto hanno potuto preparare il pubblico a quello che sarebbe accaduto. Anche se, puntata dopo puntata, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ed è stato realmente un successone. Ospite dell’esordio di Felicissima Sera proprio Maria De Filippi. Il risultato deve aver soddisfatto lache ha deciso di puntare nuovamente sul duo. La prima puntata dell’anno scorso ha registrato infatti il 20% di share, per poi salire al 22% alla chiusura. ...

Advertising

leoramagini2000 : @4Harrier L'esclusione ormai è improbabile, perchè per quanto la situazione sia peculiare, altrettanto peculiare e… - infoitcultura : Charlene di Monaco, la decisione di Alberto sui figli è drastica: la principessa è sconvolta - infoitcultura : Un Posto Al Sole anticipazioni: Rossella ai ferri corti, decisione drastica - bragoccia : @gratuitopatr Sono certo che invece riuscirai nell' impresa , è solo questione di testa deve scattare la consapevol… - C24017 : Ho deciso che stanotte rimarrò sveglia e dormirò direttamente domani sera. Devo ristabilire il sonno perché ho gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Drastica decisione

Corriere dello Sport.it

Nella vita di Flavio Insinna un grande cambiamento è imminente. Per il conduttore cambia tutto: cosa sta succedendo. Tempi duri per Flavio Insinna , dopo unadella Rai. Una batosta che cambia per sempre la carriera del conduttore, così stroncato . Il presentatore romano molto amato dal pubblico, alla guida dei format tra i più noti, ...Da qui lae clamorosadi lasciare Fb, dopo molti anni (con, oggi, 5260 follower , che stanno già chiedendo a Corbelli di ripensarci e di non abbandonare) e di continuare le sue ...La decisione dell’amministrazione per evitare assembramenti Il sindaco: «Una decisione presa a malincuore, ma necessaria» ...Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 13-17 dicembre: Tina e Salvatore scoprono la verità sulle menzogne del padre ...