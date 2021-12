DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: Verstappen non cambia il motore. Scattano le FP3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Oggi la Ferrari utilizzerà la nuova power-unit, quella che ha ottenuto risultati interessanti nelle ultime gare. L’obiettivo è la terza fila per Leclerc e Sainz, ma dovranno guardarsi in particolare dalla temibile AlphaTauri di Gasly. 14.47 Il tipo di layout della pista sembra favorevole alla Mercedes, come si è intuito anche ieri nel corso delle prove libere. Sappiamo però che le qualifiche, spesso, raccontano una storia diversa. 14.37 Max Verstappen intanto ha escluso un cambio di motore: “Chiaramente non abbiamo i picchi di potenza mostrati dal nuovo motore Mercedes. Ma il nostro propulsore ha un funzionamento piuttosto regolare per il suo ciclo di vita. Sostituirlo con uno nuovo non ci aiuterebbe poi tanto. Sappiamo cosa abbiamo a disposizione in ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Oggi la Ferrari utilizzerà la nuova power-unit, quella che ha ottenuto risultati interessanti nelle ultime gare. L’obiettivo è la terza fila per Leclerc e Sainz, ma dovranno guardarsi in particolare dalla temibile AlphaTauri di Gasly. 14.47 Il tipo di layout della pista sembra favorevole alla Mercedes, come si è intuito anche ieri nel corso delle prove libere. Sappiamo però che le qualifiche, spesso, raccontano una storia diversa. 14.37 Maxintanto ha escluso un cambio di: “Chiaramente non abbiamo i picchi di potenza mostrati dal nuovoMercedes. Ma il nostro propulsore ha un funzionamento piuttosto regolare per il suo ciclo di vita. Sostituirlo con uno nuovo non ci aiuterebbe poi tanto. Sappiamo cosa abbiamo a disposizione in ...

Advertising

f1grandprixit : Seguire con noi le FP3 di Jeddah #F1 #SaudiArabianGP - quaranta_vito : RT @Salvuss: Dai che ci siamo per la cronaca #LIVE minuto per minuto delle #PL3 #FP3 #F1 #SaudiArabianGP: - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Jeddah 2021 LIVE: momento chiave alle 15.00 con le FP3 - #DIRETTA #Jeddah #LIVE: #momento - motorboxcom : Dai che ci siamo per la cronaca #LIVE minuto per minuto delle #PL3 #FP3 #F1 #SaudiArabianGP:… - Salvuss : Dai che ci siamo per la cronaca #LIVE minuto per minuto delle #PL3 #FP3 #F1 #SaudiArabianGP:… -