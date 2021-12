Covid: variante omicron, donna positiva in Alto Adige (Di sabato 4 dicembre 2021) La paziente era rientrata a novembre dal Sudafrica: ha avuto contatti solo con una persona che è stata subito posta in quarantena. Con i sette della Campania e un altro in Veneto (oltre a quello di oggi) fino ad ora sono 9 i casi registrati in Italia Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) La paziente era rientrata a novembre dal Sudafrica: ha avuto contatti solo con una persona che è stata subito posta in quarantena. Con i sette della Campania e un altro in Veneto (oltre a quello di oggi) fino ad ora sono 9 i casi registrati in Italia

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - fattoquotidiano : Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid an… - CarloVerdelli : Vo’ Euganeo ha avuto il primo morto italiano, la prima zona rossa, primo fronte sgretolato dal #Covid . Eppure è il… - beacastellari : Covid, Zaia: primo caso in Veneto di variante Omicron - Carmela_oltre : RT @francofontana43: La variante Covid Omicron isola il Sudafrica Alla meritoria scoperta della mutazione del virus il mondo ha reagito iso… -