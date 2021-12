Carlsen-Nepomniachtchi oggi, Mondiale scacchi 2021: orario 4 dicembre, tv, programma, streaming (Di sabato 4 dicembre 2021) Cosa succederà ora? Se lo chiedono tutti, dopo la fantasmagorica sesta partita che ha visto Magnus Carlsen prendere in mano la situazione e andare in vantaggio nel match contro Ian Nepomniachtchi. 3.5-2.5 il punteggio in favore del Campione del Mondo dopo le 7 ore e 45 minuti di ieri. L’equilibrio è stato spezzato, e adesso toccherà a Nepomniachtchi cercare una soluzione per arrivare alla parità. Anche se, va detto, appare difficile che ciò accada quest’oggi: sono state troppe le energie profuse da tutti e due i giocatori per pensare che siano disposti a un’altra battaglia campale del genere, almeno in termini di lunghezza oraria. Non è comunque escluso che si possano vedere delle situazioni interessanti, e questo è suffragato dal fatto che già prima della sfida della svolta non ci si era mai annoiati in alcun modo. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Cosa succederà ora? Se lo chiedono tutti, dopo la fantasmagorica sesta partita che ha visto Magnusprendere in mano la situazione e andare in vantaggio nel match contro Ian. 3.5-2.5 il punteggio in favore del Campione del Mondo dopo le 7 ore e 45 minuti di ieri. L’equilibrio è stato spezzato, e adesso toccherà acercare una soluzione per arrivare alla parità. Anche se, va detto, appare difficile che ciò accada quest’: sono state troppe le energie profuse da tutti e due i giocatori per pensare che siano disposti a un’altra battaglia campale del genere, almeno in termini di lunghezza oraria. Non è comunque escluso che si possano vedere delle situazioni interessanti, e questo è suffragato dal fatto che già prima della sfida della svolta non ci si era mai annoiati in alcun modo. Il ...

zazoomblog : Scacchi: Carlsen-Nepomniachtchi le 136 mosse record in un match mondiale! Solo 9 partite oltre le 100 in queste sfi… - OA_Sport : Scacchi: Carlsen-Nepomniachtchi da record con le 136 mosse della sesta partita. Con questa salgono a 9 le sfide in… - UltimoWeapon : @trescogli Si arriva a 7 punti e ora come ora dopo 6 partite siamo a carlsen 3,5 contro lo sfidante Nepomniachtchi fermo a 2,5 - Covey2320 : RT @OA_Sport: Magnus Carlsen da leggenda! Vince un finale come solo lui sa dopo 136 mosse (record confronti iridati), Ian Nepomniachtchi pi… - FIDE_chess : RT @OA_Sport: Magnus Carlsen da leggenda! Vince un finale come solo lui sa dopo 136 mosse (record confronti iridati), Ian Nepomniachtchi pi… -