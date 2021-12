Uomini e Donne rischia la chiusura? L’esposto di un politico fa tremare (Di venerdì 3 dicembre 2021) In queste ore stanno circolando delle brutte voci inerenti Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, infatti, pare possa essere a rischio chiusura. A diffondere questa indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha riportato L’esposto fatto da un politico contro la trasmissione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. L’esposto di un politico contro Uomini e Donne Uomini e Donne è un programma quotidiano che va in onda da moltissimi anni e riesce sempre a regalare un ottimo livello di ascolti alla rete. Ad ogni modo, come tutte le trasmissioni molto seguite, anche il format della moglie di Maurizio Costanzo è spesso soggetto ad attacchi e critiche da ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 dicembre 2021) In queste ore stanno circolando delle brutte voci inerenti. Il talk show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, infatti, pare possa essere a rischio. A diffondere questa indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha riportatofatto da uncontro la trasmissione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.di uncontroè un programma quotidiano che va in onda da moltissimi anni e riesce sempre a regalare un ottimo livello di ascolti alla rete. Ad ogni modo, come tutte le trasmissioni molto seguite, anche il format della moglie di Maurizio Costanzo è spesso soggetto ad attacchi e critiche da ...

