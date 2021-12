Università: didattica inclusiva, la rete dei tredici Atenei lombardi compie 10 anni (3) (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Rispondere con cura e competenza ai profili, ai bisogni e alle attese delle studentesse e degli studenti diventa un tema sempre più cruciale, nel quadro delle scelte didattiche complessive degli Atenei del Cald. Alla rilevanza numerica si associa una sfida culturale e metodologica che l'esperienza della pandemia ha posto all'attenzione di tutti: la necessità di trovare approcci, strategie e soluzioni didattiche innovative che sappiano integrare diverse modalità di costruzione, condivisione e fruizione dei contenuti della conoscenza, all'interno degli insegnamenti disciplinari nelle Università. La scelta di utilizzare una molteplicità di canali, di linguaggi e di modalità di presentazione delle informazioni può permettere di uscire dall'attuale dilemma “in presenza/a distanza” in modo evolutivo e coerente, costruendo comunità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Rispondere con cura e competenza ai profili, ai bisogni e alle attese delle studentesse e degli studenti diventa un tema sempre più cruciale, nel quadro delle scelte didattiche complessive deglidel Cald. Alla rilevanza numerica si associa una sfida culturale e metodologica che l'esperienza della pandemia ha posto all'attenzione di tutti: la necessità di trovare approcci, strategie e soluzioni didattiche innovative che sappiano integrare diverse modalità di costruzione, condivisione e fruizione dei contenuti della conoscenza, all'interno degli insegnamenti disciplinari nelle. La scelta di utilizzare una molteplicità di canali, di linguaggi e di modalità di presentazione delle informazioni può permettere di uscire dall'attuale dilemma “in presenza/a distanza” in modo evolutivo e coerente, costruendo comunità di ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @unimib: Il 'Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento' compie 10 anni e annuncia… - CampusSos : CALD 2011-2021: dieci anni per la didattica inclusiva all’Università - unibs_official : RT @unimib: Il 'Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento' compie 10 anni e annuncia… - disagUSiena : RT @unisiena: ?6-12/12. Settimana della valutazione on line della #didattica. Gli studenti frequentanti o che hanno frequentato le lezioni… - unimib : Il 'Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento' compie 10 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Università didattica Bari - "TRE QUATTRO, A DUE", doppia personale di Allegra Martin e Ignazio Fabio Mazzola, 10 dicembre ... muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi ... Laureata in Architettura presso l'Università Iuav di Venezia nel 2007, partecipa a campagne fotografiche ...

Green pass sui bus, sos per gli studenti sardi non vaccinati: 'Non posso accompagnarlo a scuola, spero nella Dad' ... costretti a tenere i figli a casa e sperare nella didattica a distanza, e costringe chi studia all'Università ma ha deciso di stare ben distante dagli hub a spendere centinaia di euro ogni mese per ...

Università: didattica inclusiva, la rete dei tredici Atenei lombardi compie 10 anni (2) Il Tempo ... muovendosi tra molteplici ambiti, dallaalla ricerca, dall'organizzazione di eventi ... Laureata in Architettura presso l'Iuav di Venezia nel 2007, partecipa a campagne fotografiche ...... costretti a tenere i figli a casa e sperare nellaa distanza, e costringe chi studia all'ma ha deciso di stare ben distante dagli hub a spendere centinaia di euro ogni mese per ...