The Voice Senior e Antonella Clerici: Blind Auditions con D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Seconda puntata per lo speciale talent show di The Voice Senior che continua a mostrare le caratteristiche Blind Auditions che vanno alla ricerca delle voci over 60 più belle d’Italia. Antonella Clerici conduce il secondo appuntamento dove a darsi battaglia non sono solo i concorrenti in gara ma anche i quattro agguerriti giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e la nuova arrivata Orietta Berti che faranno di tutto pur di convincere i talenti a schierarsi dalla loro parte. Scopriamo quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di The Voice Senior in onda venerdì 3 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30. The ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Seconda puntata per lo speciale talent show di Theche continua a mostrare le caratteristicheche vanno alla ricerca delle voci over 60 più belle d’Italia.conduce il secondo appuntamento dove a darsi battaglia non sono solo i concorrenti in gara ma anche i quattro agguerriti giudici Gigie la nuova arrivatache faranno di tutto pur di convincere i talenti a schierarsi dalla loro parte. Scopriamo quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Thein onda venerdì 3 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30. The ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci vediamo stasera su @RaiUno per la prima puntata di The Voice Senior 2?? Restate incollati su Rai 1 e fatemi saper… - RollingStoneita : I Måneskin di nuovo in tv negli Stati Uniti: guarda il medley ‘Beggin / Mammamia’ a The Voice - VladiNadezda : RT @Panda5Alina: @DailyVitaminD1 È unico: la sua nobile anima si riflette nella sua voce, ci dà amore, ci ispira e ci unisce. ?????Listen to… - DeniMendelssohn : @sophsdreams Io molto spesso non sono d’accordo con le scelte che fa (a XF come a The voice) ma da qui a dire che s… - Marco85474819 : RT @LoredanaBerte: Ci vediamo stasera su @RaiUno per la prima puntata di The Voice Senior 2?? Restate incollati su Rai 1 e fatemi sapere cos… -