Sophie Codegoni pentita di aver baciato Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ieri sera allo scoccare dell'ottantesimo giorno si sono baciati al Grande Fratello Vip. Un limone in piena notte sotto le coperte che non è sfuggito all'occhio indiscreto della telecamera.

Sophie Codegoni si è pentita

Già ieri sera la gieffina, parlando con Lulù Selassié, aveva commentato come "ho fatto un disastro" il bacio appena ...

