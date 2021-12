Salto con gli sci, Hoerl è il migliore in qualificazione a Wisla. Molto bene il pettorale giallo Geiger, 2° (Di venerdì 3 dicembre 2021) La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2021-2022 si è aperta oggi a Wisla con le qualificazioni per la competizione individuale in programma domenica, mentre domani andrà in scena la prima gara a squadre dell’inverno. Sul Large Hill polacco è stato l’austriaco Jan Hoerl ad ottenere il miglior punteggio assoluto (138.7) grazie ad un ottimo Salto di 129 metri, precedendo di un’incollatura il pettorale giallo Karl Geiger (134 metri ma penalizzato da un brutto atterraggio), il norvegese Marius Lindvik (132 metri) ed il tedesco Pius Paschke (128 metri). Completano il quadro dei primi 10 lo sloveno Cene Prevc, il giapponese Naoki Nakamura, il tedesco Andreas Wellinger, il nipponico Yukiya Sato ed il polacco Kamil Stoch. Non brilla anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022 si è aperta oggi acon le qualificazioni per la competizione individuale in programma domenica, mentre domani andrà in scena la prima gara a squadre dell’inverno. Sul Large Hill polacco è stato l’austriaco Janad ottenere il miglior punteggio assoluto (138.7) grazie ad un ottimodi 129 metri, precedendo di un’incollatura ilKarl(134 metri ma penalizzato da un brutto atterraggio), il norvegese Marius Lindvik (132 metri) ed il tedesco Pius Paschke (128 metri). Completano il quadro dei primi 10 lo sloveno Cene Prevc, il giapponese Naoki Nakamura, il tedesco Andreas Wellinger, il nipponico Yukiya Sato ed il polacco Kamil Stoch. Non brilla anche ...

Advertising

chetempochefa : 'È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' @frankgabbani live al piano con 'Spa… - Anpinazionale : RT @PBerizzi: ++ Come promesso ecco data e luogo della presentazione di #ègraditalacamicianera a #Verona . 15 dicembre (ore 20.30), teatro… - sportface2016 : #skijumping Salto con gli sci, #Wisla 2021: #Hoerl comanda le qualificazioni davanti a #Geiger e #Lindvik - CuginiJessica : RT @PBerizzi: ++ Come promesso ecco data e luogo della presentazione di #ègraditalacamicianera a #Verona . 15 dicembre (ore 20.30), teatro… - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Jump! Come ampiamente previsto, la broadband tv (BBTV) sta letteralmente facendo il salto. Secondo l'ultimo rapporto ITMe… -