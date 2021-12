Rassegna stampa 3 dicembre 2021 | salgono i contagi e pressione sugli ospedali

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In 7 giorni i nuovi casi dio sono cresciuti del 25,1%. Aumenta, secondo i dati Gimbe, laancheche segnano +13,7% di ricoveri in reparto e +22% di ricoveri in terapia intensiva. Allarme posti letto in Valle d’Aosta, Lombardia vicina alla zona gialla. La Conferenza delle Regioni segnala criticità per gli studenti, che non devono avere Green pass per entrare a scuola, con l’obbligo del certificato per i trasporti. I governatori chiedono inoltre chi controlla e chi eleva sanzioni. Una circolare del Viminale risponde: sarà ‘decisivo’ il ‘contributo degli enti gestori’ del Tpl ‘in particolare attraverso il proprio personale addetto alla verifiche’. Nei ristoranti ci saranno vigili urbani. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo ...