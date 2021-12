Muore nel sonno a 17 anni, tragedia alla periferia di Terni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Terni, 3 dicembre 2021 - Muore a 17 anni nel sonno. tragedia in una villetta all'estrema periferia della città, zona di campagna tra Cospea e San Valentino . A fare la scoperta del dramma è stato un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dicembre 2021 -a 17nelin una villetta all'estremadella città, zona di campagna tra Cospea e San Valentino . A fare la scoperta del dramma è stato un ...

Advertising

pfmajorino : Una giovane donna che partorisce nel bosco, la totale assenza di assistenza. L'impossibilità di varcare i blocchi d… - MatteoRichetti : Oggi non è la giornata della retorica, basta leggere i numeri in tutta la loro crudeltà: ogni 72 ore muore una donn… - Frances52779614 : RT @Frances52779614: Muore muto un sole acerbo che l'ombra non rischiara. Greve è quel tempo lasciato immobile all'orizzonte; ancora desta… - NeiTuoiSogni918 : @AlexGiudetti @Liberop79653844 Cioè ...... Tu pensi ai vaccinati .... Vivi nel mondo parallelo in cui un decesso vi… - purple_lady18 : RT @ilciccio67: Pensi che ci possano essere limiti alla stupidità umana. Poi, nel giro di una settimana: uno si cura il covid con dei clist… -