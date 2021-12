Manovra in CdM Riforma Fisco lascia sindacati insoddisfatti

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Laresta sotto i riflettori in vista di un nuovo confronto sullafiscale alla cabina di regia ed al CdM convocati per questa mattina per mettere a punto l’emendamento del governo. Sono tanti i nodi ancora da sciogliere: caro-bollette, decontribuzione, beneficiari taglio Irpef. La coperta è corta ed 8 miliardi troppo pochi per soddisfare tutti. L’incontro di ieri con ilato tuttiTaglio Irpef alle fasce più deboli Il primo punto riguarda come destinare gli 8 miliardi dellafiscale, di cui 7 miliardi già destinati al taglio Irpef attraverso ladegli scaglioni in quattro aliquote: 23% fino a 15mila, come ora, il 25% fino a 28mila, il 35% fino a 50mila e il 43% per i redditi superiori a 50mila. Dall’incontro di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manovra, incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Domani in Cdm il decreto fiscale. Dei 7 miliardi previsti per… - newsfinanza : Manovra verso CdM.: 2 miliardi a bollette e decontribuzione. Sindacati 'insoddisfatti' - 24Mattino : #Renatino lavora 365 giorni all'anno; si è riaccesa la discussione sull'obbligo vaccinale; i contagi crescono, che… - Srmedia_info : Manovra, il Presidente Draghi ha convocato i capigruppo di maggioranza, CdM il 3 dicembre - augusto_amato : Manovra: il decreto fiscale in Cdm, ai redditi bassi il 47% degli sgravi - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra CdM

ANSA Nuova Europa

Laresta i primo piano, in vista di un ultimo incontro in extremis del Premier Mario Dragh i con i sindacati - Cgil, Cisl e Uil - e deldi oggi , venerdì 3 dicembre, per mettere a punto l'...... domani mattina, prima delci sarà un ulteriore confronto. Se l'impianto dovesse rimanere così ... Sullapoi il Presidente di Confindustria ha dichiarato di essere molto deluso "dall'...Nel dettaglio, il risparmio sarà di 61 euro per i redditi fino a 15 mila euro, di 150 euro per quelli tra 15 mila e 28 mila, di 417 euro per quelli tra 28 mila e 50 mila, di 692 per quelli tra 50 mila ...(Teleborsa) - La Manovra resta i primo piano, in vista di un ultimo incontro in extremis del Premier Mario Draghi con i sindacati - Cgil, Cisl e Uil - e del CdM di oggi, venerdì 3 dicembre, per metter ...