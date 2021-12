Juventus, attacco durissimo da parte di un noto conduttore: le sue parole (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un noto conduttore televisivo ha voluto dire la sua sulla vicenda plusvalenze che vede coinvolta la Juventus con parole non proprio al miele. Agnelli (Getty Images)Il mondo Juventus è stato travolto dall’inchiesta sulle plusvalenze, partita dalla procura di Torino e che ha visto la Guardia di Finanza fare visita alla Continassa. La vicenda ha riportato i tifosi bianconeri indietro nel tempo, ad un passato che avrebbero voluto dimenticare; intendiamoci, la società, a meno di clamorosi risvolti, non rischia una nuova retrocessione in Serie B ma le conseguenze potrebbero essere ugualmente pesanti. Il problema più grave è a livello economico con la Juventus costretta, probabilmente, a pagare una multa (la cui cifra non è ancora sicura) piuttosto salata. La società bianconera è messa sotto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Untelevisivo ha voluto dire la sua sulla vicenda plusvalenze che vede coinvolta laconnon proprio al miele. Agnelli (Getty Images)Il mondoè stato travolto dall’inchiesta sulle plusvalenze, partita dalla procura di Torino e che ha visto la Guardia di Finanza fare visita alla Continassa. La vicenda ha riportato i tifosi bianconeri indietro nel tempo, ad un passato che avrebbero voluto dimenticare; intendiamoci, la società, a meno di clamorosi risvolti, non rischia una nuova retrocessione in Serie B ma le conseguenze potrebbero essere ugualmente pesanti. Il problema più grave è a livello economico con lacostretta, probabilmente, a pagare una multa (la cui cifra non è ancora sicura) piuttosto salata. La società bianconera è messa sotto ...

Advertising

cmercatoweb : ????#Juventus, ipotesi scambio per #Scamacca: possibile sorpasso all’#Inter con #Fagioli nell’affare???? - prospettico1 : RT @_danilismo_: BREKIN NIUS ??Il calciatore gallese Aaron Ramsey di proprietà della Juve è morto stamattina a causa di un attacco cardiaco… - infoitsport : Calciomercato Juventus, colpo di scena: Jadon Sancho in attacco - salvatore3269 : RT @forumJuventus: #JuveGenoa, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1, Morata in attacco con Kulusevski, Dybala e Bern… - Lillo9704 : RT @forumJuventus: #JuveGenoa, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1, Morata in attacco con Kulusevski, Dybala e Bern… -