Il governo accelera sul salva Napoli Ma l' aiuto prevede il vincolo esterno

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’alla fine arriverà. Ma arriverà anche il. I dettagli verranno definiti nei prossimi giorni, in un lavoro di cesello che è allo stesso tempo contabile e politico. Però, come gli hanno garantito anche i ministri Luigi Di Maio e Mara Carfagna due giorni fa di persona, nella legge di Bilancio Gaetano Manfredi troverà il regalo di Natale per la sua. Certo, non nelle forme e nelle dimensioni richieste, con la solita tattica negoziale dello spararla grossa per poter comunque incassare qualcosa, dai parlamentari partenopei. La più ambiziosa, in tal senso, è stata Valeria Valente, senatrice del Pd che s’è mossa d’intesa con la giunta napoletana per inserire nella Finanziaria un emendamento finalizzato a impegnare il Mef ad accollarsi integralmente mutui e prestiti obbligazionari “dei comuni ...