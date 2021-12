Grappa | in Trentino arriva ' La notte degli alambicchi accesi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Trento, 3 dic. (Labitalia) - Ilè terra di tradizioni antiche, che si tramandano da generazioni e spesso fioriscono in piccole comunità. Proprio come quella di Santa Massenza di Vallelaghi, suggestivo paesino con un centinaio di abitanti, conosciuto anche come la 'piccola Nizza de Trent'. In questo borgo a un quarto d'ora di auto dal capoluogo, lungo la strada che collega la bellissima Valle dei Laghi al Garda, operano da generazioni, a pochi passi una dall'altra, ben cinque distillerie dia carattere artigianale e a conduzione familiare. È la più grande concentrazione di distillerie in tutta la provincia, ma soprattutto l'espressione di un patrimonio storico e culturale davvero unico. Tanto da meritare di essere celebrato con una festa che in poco più di un decennio è diventata un 'must' ben oltre i confini trentini. E così, nei giorni ...