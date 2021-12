F1 prove libere live Gp Arabia Saudita | Hamilton vola Incidente per Leclerc

Advertising

SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - SkySportF1 : ? Iniziano le prime libere in Arabia Saudita ?? Scoprite tutti i segreti del circuito di Jeddah IL LIVE ?… - SkySportF1 : ?? I piloti cercano il limite a Jeddah (-35' #FP1) ?? Verstappen continua a migliorarsi IL LIVE ?… - im_jordanv : @dalbertocarlos_ appunto, una cosa sono le prove libere, un'altra le qualy, ecco perché in qualifica fa sempre bene - MotoriNews24 : F1, Gp Arabia: doppietta Mercedes nelle Fp2; Verstappen solo 4° -

Ultime Notizie dalla rete : prove libere

Mercedes sempre in vantaggio sulla Red Bull anche sulla nuova pista di Jeddah. Nella seconda sessione didel GP d'Arabia Lewis Hamilton in 1'29'018 ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly, staccati di 61 e 81 millesimi. Max Verstappen è quarto a ...Oggi le2 alle 18, sabato3 alle 15, Qualifiche alle 18. Gara la domenica alle 18.30. Prevista la differita su Tv 8. LiveJEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita si piazza davanti a tutti la Mercedes di Lewis Hamilton (1’29?018) che ha regolato di pochi ...GP ARABIA SAUDITA - La Mercedes detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere. Hamilton centra il miglior giro in 1'29"018 con 61 millesimi d ...