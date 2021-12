DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | Ferrari nella top-6 | il più veloce è Hamilton nella FP2

SkySportF1 : ?? I piloti cercano il limite a Jeddah (-35' #FP1) ?? Verstappen continua a migliorarsi IL LIVE ?… - SkySportF1 : ?? È LOTTA TOTALE A JEDDAH NELLE FP1 ? QUESTIONE DI MILLESIMI IL RESOCONTO ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? È LOTTA TOTALE A JEDDAH NELLE FP1 ? QUESTIONE DI MILLESIMI IL RESOCONTO ? - F1inGenerale_ : F1 | GP Arabia Saudita – Segui in cronaca diretta le FP2 di Jeddah [ LIVE ] - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della #FP2 del GP d'Arabia Saudita: dalle 18.00 si gira a Jeddah, nuovo confronto Hamilton-… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Jeddah

In compenso sul circuito dinon ci sono riferimenti: è inedito. Verstappen ha comunque la ... Segui laqui sotto. Le classifiche piloti e costruttori Orari tv Il weekend in Arabia Saudita ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) GP ARABIA SAUDITA 2021: DEBUTTO ADopo un poco di pausa la Formula 1 torna inoggi, venerdi 3 dicembre 2021 con le prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran ...Nel venerdì pomeriggio di Jeddah vanno in scena le FP2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita: segui la sessione in cronaca live. Il campionato del mondo 2021 di Formula riserva, come proprio penultimo ...Masi rassicura tutti sulla conformità alle regole del circuito di Jeddah, nella cui realizzazione la sicurezza è stata messa al primo posto ...